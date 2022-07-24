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Енин: в одной из областей у местных жителей изъяли два трофейных танка

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Киев, Воскресенье 24 июля 2022 20:44
Енин: в одной из областей у местных жителей изъяли два трофейных танка Фото: первый замминистра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В одной из северных областей Украины у местных жителей изъяли два российских трофейных танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого замминистра внутренних дел Евгения Енина для "Телеграфа".

По его словам, вопрос контроля над оборотом оружия требует особого подхода, в том числе и со стороны военных.

"Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать "отжатую" технику нашим Вооруженным силам", - отметил Енин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные захватили в бою новейшую российскую бронированную машину пехоты.

Также военные сообщили, что трофейный ЗРК "Панцирь" уже уничтожает российские воздушные цели.

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