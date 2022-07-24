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Єнін: в одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки

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Київ, Неділя 24 липня 2022 20:44
Єнін: в одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В одній з північних областей України у місцевих жителів вилучили два російських трофейних танка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна для "Телеграф".

За його словами, питання контролю над обігом зброї вимагає особливого підходу, в тому числі і з боку військових.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейних танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - зазначив Єнін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові захопили в бою новітню російську броньовану машину піхоти.

Також військові повідомили, що трофейний ЗРК "Панцир" вже знищує російські повітряні цілі.

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