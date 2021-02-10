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Енин: скандальную аудиозапись приобщат к делу МАУ, если она настоящая

Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин не исключает приобщения опубликованной сегодня аудиозаписи к материалам дела о катастрофе самолета МАУ в Иране. Но для этого нужно доказать ее аутентичность.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам Енина, если техническая экспертиза докажет подлинность аудиозаписи, то ее, скорее всего, приобщат к расследованию.

"Прежде всего это задача технических экспертов. Если будет установлена подлинность, я убежден, что она будет приобщена к материалам расследования. Мы должны рассматривать все версии. Последнее слово скажет суд", - сказал он.

Енин добавил, что украинская сторона надеется, что Иран не будет мешать проведению расследования.

"Мы будем усиливать наши усилия по координации нашего совместного ответа иранской стороне по этой ситуации. Мы рассчитываем, что иранские чиновники будут максимально придерживаться обязательств и не будут мешать расследованию", - добавил заместитель министра.

Как известно, сегодня канадские СМИ опубликовали аудиозапись, на которой, вероятно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит, что самолет МАУ могли сбить специально. Голос на аудиозаписи не исключил, что это могли быть "диверсанты".

Напомним, в МИД Ирана опровергли подлинность опубликованной аудиозаписи. В Тегеране заявили, что высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи.

Кроме того, Украина попросила Канаду предоставить аудиозапись по катастрофе МАУ. Украинская Генпрокуратура направила соответствующий запрос канадской стороне.

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