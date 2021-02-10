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Єнін: аудіозапис долучать до справи МАУ, якщо він справжній

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін не виключає долучення опублікованого сьогодні аудіозапису до матеріалів справи про катастрофу літака МАУ в Ірані. Але для цього потрібно довести його автентичність.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Єніна, якщо технічна експертиза доведе автентичність аудіозапису, то його, скоріш за все, долучать до розслідування.

"Насамперед це завдання технічних експертів. Якщо буде встановлено автентичність, я переконаний, що його буде долучено до матеріалів розслідування. Ми маємо розглядати всі версії. Останнє слово скаже суд", - сказав він.

Єнін додав, що українська сторона сподівається, що Іран не буде заважати проведенню розслідування.

"Ми будемо посилювати наші зусилля щодо координації нашої спільної відповіді іранській стороні щодо цієї ситуації. Ми розраховуємо, що іранські урядовці будуть максимально дотримуватися зобов'язань та не заважатимуть розслідуванню", - додав заступник міністра.

Як відомо, сьогодні канадські ЗМІ опублікували аудіозапис, на якому, ймовірно, міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф говорить, що літак МАУ могли збити умисно. Голос на аудіозаписі не виключив, що це могли бути "диверсанти".

Нагадаємо, в МЗС Ірану спростували автентичність опублікованого аудіозапису. В Тегерані заявили, що висловлювання, які приписуються Заріфу, суперечать його культурі мови.

Крім того, Україна попросила Канаду надати аудіозапис щодо катастрофи МАУ. Українська Генпрокуратура направила відповідний запит канадській стороні.

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