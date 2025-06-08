В Енгельсі третій день потужно палає нафтобаза після української атаки (фото, відео)

Удар по Енгельсу

Нагадаємо, 6 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що завдали удару на випередження по двох ключових аеродромах РФ - "Енгельс" і "Дягілево".

В Енгельсі підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами.

У Дягілево українські воїни завдали успішного вогневого ураження по аеродрому, була пожежа в районі цілі.

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