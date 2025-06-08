В Энгельсе третий день мощно горит нефтебаза после украинской атаки (фото, видео)

Как отмечается, огонь продолжает бушевать на нефтебазе "Кристалл" в Энгельсе, где находится база стратегической авиации РФ. Черный дым с места попадания видно из разных уголков города.

При этом российские чиновники пытаются успокоить жителей Энгельса, что якобы из-за пожара воздух не загрязнен.



"Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме продолжают мониторинг состояния воздуха. Анализ отобранных сегодня проб не выявил превышения концентрации вредных веществ в пределах жилой застройки на территории Энгельса. Отбор проб будет проводиться до полной ликвидации возгорания", - сообщили в правительстве Саратовской области.