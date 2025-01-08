В Енгельсі після атаки палає нафтосховище авіабази: нові кадри пожежі

Енгельс Саратовської області 8 січня атакували дрони. Внаслідок атаки горить нафтосховище авіабази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що безпілотники завдали ударів по Саратову та Енгельсу. За його словами, нібито було пошкоджене промислове підприємство.
Міноборони РФ в ранковому зведенні стверджувало, що в Саратовській області буцімто знищили 11 дронів.
Astra проаналізувало фото та відео з наслідками атаки. З'ясувалося, що в Енгельсі горить нафтосховище авіабази. Фото, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області, підтверджують цю інформацію.
Очевидці зазначають, що нафтобаза продовжує горіти.
Варто зазначити, що авіабаза Енгельс розташована в Саратовській області. Після початку повномасштабного вторгнення вона стала одним з основних об'єктів, які армія РФ використовує для завдавання ракетних ударів по українській території.
Українські спецслужби неодноразово атакували авіабазу в Енгельсі.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня в місті Енгельс Саратовської області пролунали вибухи. Місцеві жителі та влада заявили про атаку дронів.
Пізніше у мережі з'явилися кадри пожежі в Енгельсі. Місцеві жителі повідомили у мережі, що в Енгельсі палає нафтобаза.
Втім, губернатор Саратовської області заявили, що нібито пошкоджене "промислове підприємство".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.