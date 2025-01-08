В Енгельсі після атаки палає нафтосховище авіабази: нові кадри пожежі

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що безпілотники завдали ударів по Саратову та Енгельсу. За його словами, нібито було пошкоджене промислове підприємство.

Міноборони РФ в ранковому зведенні стверджувало, що в Саратовській області буцімто знищили 11 дронів.

Astra проаналізувало фото та відео з наслідками атаки. З'ясувалося, що в Енгельсі горить нафтосховище авіабази. Фото, опубліковані пізніше губернатором Саратовської області, підтверджують цю інформацію.

Очевидці зазначають, що нафтобаза продовжує горіти.

Варто зазначити, що авіабаза Енгельс розташована в Саратовській області. Після початку повномасштабного вторгнення вона стала одним з основних об'єктів, які армія РФ використовує для завдавання ракетних ударів по українській території.

Українські спецслужби неодноразово атакували авіабазу в Енгельсі.