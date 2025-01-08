В Энгельсе после атаки горит нефтехранилище авиабазы: новые кадры пожара

Энгельс Саратовской области 8 января атаковали дроны. В результате атаки горит нефтехранилище авиабазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. По его словам, якобы было повреждено промышленное предприятие.
Минобороны РФ в утренней сводке утверждало, что в Саратовской области якобы уничтожили 11 дронов.
Astra проанализировало фото и видео с последствиями атаки. Выяснилось, что в Энгельсе горит нефтехранилище авиабазы. Фото, опубликованные позже губернатором Саратовской области, подтверждают эту информацию.
Очевидцы отмечают, что нефтебаза продолжает гореть.
Стоит отметить, что авиабаза Энгельс расположена в Саратовской области. После начала полномасштабного вторжения она стала одним из основных объектов, которые армия РФ использует для нанесения ракетных ударов по украинской территории.
Украинские спецслужбы неоднократно атаковали авиабазу в Энгельсе.
Напомним, в ночь на 8 января в городе Энгельс Саратовской области прогремели взрывы. Местные жители и власти заявили об атаке дронов.
Позже в сети появились кадры пожара в Энгельсе. Местные жители сообщили в сети, что в Энгельсе горит нефтебаза.
Впрочем, губернатор Саратовской области заявили, что якобы повреждено "промышленное предприятие".
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