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В Энгельсе после атаки горит нефтехранилище авиабазы: новые кадры пожара

Фото: в Энгельсе пожар на нефтехранилище авиабазы ​​(Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энгельс Саратовской области 8 января атаковали дроны. В результате атаки горит нефтехранилище авиабазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. По его словам, якобы было повреждено промышленное предприятие.

Минобороны РФ в утренней сводке утверждало, что в Саратовской области якобы уничтожили 11 дронов.

Astra проанализировало фото и видео с последствиями атаки. Выяснилось, что в Энгельсе горит нефтехранилище авиабазы. Фото, опубликованные позже губернатором Саратовской области, подтверждают эту информацию.

Очевидцы отмечают, что нефтебаза продолжает гореть.

 

Стоит отметить, что авиабаза Энгельс расположена в Саратовской области. После начала полномасштабного вторжения она стала одним из основных объектов, которые армия РФ использует для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

Украинские спецслужбы неоднократно атаковали авиабазу в Энгельсе.

Взрывы в Энгельсе

Напомним, в ночь на 8 января в городе Энгельс Саратовской области прогремели взрывы. Местные жители и власти заявили об атаке дронов.

Позже в сети появились кадры пожара в Энгельсе. Местные жители сообщили в сети, что в Энгельсе горит нефтебаза.

Впрочем, губернатор Саратовской области заявили, что якобы повреждено "промышленное предприятие".

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