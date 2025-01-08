В Энгельсе после атаки горит нефтехранилище авиабазы: новые кадры пожара

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что беспилотники нанесли удары по Саратову и Энгельсу. По его словам, якобы было повреждено промышленное предприятие.

Минобороны РФ в утренней сводке утверждало, что в Саратовской области якобы уничтожили 11 дронов.

Astra проанализировало фото и видео с последствиями атаки. Выяснилось, что в Энгельсе горит нефтехранилище авиабазы. Фото, опубликованные позже губернатором Саратовской области, подтверждают эту информацию.

Очевидцы отмечают, что нефтебаза продолжает гореть.

Стоит отметить, что авиабаза Энгельс расположена в Саратовской области. После начала полномасштабного вторжения она стала одним из основных объектов, которые армия РФ использует для нанесения ракетных ударов по украинской территории.

Украинские спецслужбы неоднократно атаковали авиабазу в Энгельсе.