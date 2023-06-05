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Енергоспівтовариство частково схвалило законопроєкт щодо розвитку "зеленої" енергетики

Фото: енергоспівтовариство частково схвалило законопроєкт щодо розвитку "зеленої" енергетики (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Секретаріат Енергетичного співтовариства провів оцінку поданого до Верховної ради законопроект № 9011-д щодо відновлення та екологічної трансформації енергетичної системи України та заявив про його підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

"Оскільки запропонований проект закону є важливим кроком у напрямку забезпечення відповідності законодавства Енергоспівтовариства та вирішує деякі важливі питання, які заважали українському сектору ВДЕ використовувати свій повний потенціал після врегулювання суперечки з виробниками ВДЕ у 2020 році, Секретаріат підтримує проект Закону з урахуванням низки рекомендацій", - повідомляється на сайті.

Як зазначається, законопроект № 9011-д вносить зміни до кількох законів України, які регулюють гарантії походження, власне споживання та схеми підтримки електроенергії з відновлюваних джерел, зокрема, до закону про альтернативні джерела енергії та закону про ринок електроенергії.

Нагадаємо, у травні Асоціації відновлюваної енергетики України звернулись до Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної ради щодо потреби якнайшвидшого вирішення проблем в "зеленій" енергетиці, врахувавши запропоновані коментарі в законопроєкті №9011-д.

Зокрема, інвестори закликали депутатів надати можливості виробникам з ВДЕ добудувати електростанції, які не були добудовані через російське вторгнення.

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