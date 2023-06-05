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Энергосообщество частично одобрило законопроект по развитию "зеленой" энергетики

Фото: энергосообщество частично одобрило законопроект по развитию "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Секретариат Энергетического сообщества провел оценку поданного в Верховную раду законопроекта № 9011-д о восстановлении и экологической трансформации энергетической системы Украины и заявил о его поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

"Поскольку предложенный проект закона является важным шагом в направлении обеспечения соответствия законодательства Энергосообщества и решает некоторые важные вопросы, которые мешали украинскому сектору ВИЭ использовать свой полный потенциал после урегулирования спора с производителями ВИЭ в 2020 году, Секретариат поддерживает проект Закона с учетом ряда рекомендаций", - сообщается на сайте.

Как отмечается, законопроект №9011-д вносит изменения в несколько законов Украины, регулирующих гарантии происхождения, собственное потребление и схемы поддержки электроэнергии из возобновляемых источников, в частности, в закон об альтернативных источниках энергии и закон о рынке электроэнергии.

Напомним, в мае Ассоциации возобновляемой энергетики Украины обратились в Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады по поводу необходимости скорейшего решения проблем в "зеленой" энергетике, учитывая предложенные комментарии в законопроекте №9011-д.

В частности, инвесторы призвали депутатов предоставить возможности производителям из ВИЭ достроить электростанции, которые не были достроены из-за российского вторжения.

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