Енергетичне співтоваривство ЄС відгукнулося на заклик ДТЕК у суперечці з АМКУ

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Єврочиновники погодилися спільно з АМКУ розглянути ситуацію на Бурштинському енергоострові

Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства погодився спільно з Антимонопольним комітетом України розглянути ситуацію на Бурштинському енергоострові, де нібито зафіксовані випадки зловживання домінуючим становищем з боку ДТЕК. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, раніше компанія ініціювала залучення європейських фахівців до оцінки ситуації.

"Оскільки Антимонопольний комітет України розслідує аналогічну поведінку, він погодився співпрацювати з Секретаріатом у цій справі згідно зі статтею 2 Процедур врегулювання суперечок в рамках Енергетичного співтовариства, яка передбачає механізм співпраці між національними органами Договірних сторін і Секретаріатом", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня АМКУ почав розслідування проти "ДТЕК Західенерго". АМКУ угледів ознаки монопольного становища "ДТЕК Західенерго" на ринках електроенергії в межах торгової зони енергоострів Бурштинської ТЕС.

Своєю чергою, в компанії тоді назвали висновки АМКУ абсолютно безпідставними та упередженими й закликали європейських чиновників і регуляторів країн-сусідів допомогти провести об'єктивну та неупереджену оцінку ситуації на Бурштинському енергоострові.

Як писало РБК-Україна, раніше в ЄС закликали спільно виправити рішення НКРЕКП за дискримінації експортерів електроенергії.