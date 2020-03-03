ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Енергетичне співтоваривство ЄС відгукнулося на заклик ДТЕК у суперечці з АМКУ

Новини » Енергетика     03.03.2020 - 21:37
Енергетичне співтоваривство ЄС відгукнулося на заклик ДТЕК у суперечці з АМКУ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Єврочиновники погодилися спільно з АМКУ розглянути ситуацію на Бурштинському енергоострові

Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства погодився спільно з Антимонопольним комітетом України розглянути ситуацію на Бурштинському енергоострові, де нібито зафіксовані випадки зловживання домінуючим становищем з боку ДТЕК. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, раніше компанія ініціювала залучення європейських фахівців до оцінки ситуації.

"Оскільки Антимонопольний комітет України розслідує аналогічну поведінку, він погодився співпрацювати з Секретаріатом у цій справі згідно зі статтею 2 Процедур врегулювання суперечок в рамках Енергетичного співтовариства, яка передбачає механізм співпраці між національними органами Договірних сторін і Секретаріатом", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося раніше, 4 жовтня АМКУ почав розслідування проти "ДТЕК Західенерго". АМКУ угледів ознаки монопольного становища "ДТЕК Західенерго" на ринках електроенергії в межах торгової зони енергоострів Бурштинської ТЕС.

Своєю чергою, в компанії тоді назвали висновки АМКУ абсолютно безпідставними та упередженими й закликали європейських чиновників і регуляторів країн-сусідів допомогти провести об'єктивну та неупереджену оцінку ситуації на Бурштинському енергоострові.

Як писало РБК-Україна, раніше в ЄС закликали спільно виправити рішення НКРЕКП за дискримінації експортерів електроенергії.

"Нафтогаз" відповів на претензії Антимонопольного комітету "ДТЕК Нафтогаз" збільшить видобуток газу до 5 млрд куб. м
Новини України ДТЕКАнтимонопольний комітет Україниенергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся