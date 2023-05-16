Українців закликали заощаджувати електроенергію ввечері: у чому причина

"Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", - йдеться в повідомленні.

В компанії закликали допомогти енергосистемі стабільно працювати, зменшивши своє споживання у вечірні години - з 19.00 до 22.00. "Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - додали в прес-службі.

Водночас, за даними "Укренерго", нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.

Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності, повідомили в прес-службі.