Українців закликали заощаджувати електроенергію ввечері: у чому причина

В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів. Причина – зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою", - йдеться в повідомленні.
В компанії закликали допомогти енергосистемі стабільно працювати, зменшивши своє споживання у вечірні години - з 19.00 до 22.00. "Вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування", - додали в прес-службі.
Водночас, за даними "Укренерго", нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.
Наразі імпорт електроенергії в Україну не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності, повідомили в прес-службі.
За оцінками НБУ, дефіциту електроенергії в ІІ кварталі не очікується, проте вірогідним є його відновлення з ІІІ кварталу 2023 року до І кварталу 2024 року. Так, у літні місяці очікується проведення планових ремонтів на більшості блоків атомної генерації. Обсяги гідрогенерації також зменшаться зі зниженням рівня води, що може послабити маневреність енергосистеми. Натомість збільшиться попит, зокрема через спекотну погоду.