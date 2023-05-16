Украинцев призвали экономить электроэнергию вечером: в чем причина

"Также идет сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", - говорится в сообщении.

В компании призвали помочь энергосистеме стабильно работать, уменьшив свое потребление в вечерние часы - с 19.00 до 22.00. "Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете снизить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - добавили в пресс-службе.

В то же время, по данным "Укрэнерго", ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре.

Сейчас импорт электроэнергии в Украину отсутствует. Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только в те часы суток, когда у энергосистемы есть избыток мощности, сообщили в пресс-службе.