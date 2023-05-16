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Украинцев призвали экономить электроэнергию вечером: в чем причина

Фото: дефицит электроэнергии в Украине возможен из-за ремонтов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В энергосистеме значительно снизился доступный объем мощности и резервов. Причина - остановленные на ремонт энергоблоки электростанций, подвергшиеся массированным ракетным и дроновым ударам россиян в течение осени-весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Также идет сезонная ремонтная кампания на атомных электростанциях. Остановленные энергоблоки не производят электроэнергию, поэтому энергосистеме нужно активировать все доступные резервы для обеспечения потребителей электричеством", - говорится в сообщении.

В компании призвали помочь энергосистеме стабильно работать, уменьшив свое потребление в вечерние часы - с 19.00 до 22.00. "Выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, вы помогаете снизить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку", - добавили в пресс-службе.

В то же время, по данным "Укрэнерго", ночная массированная ракетная и дроновая атаки россиян по Украине не нанесли новых повреждений энергетической инфраструктуре.

Сейчас импорт электроэнергии в Украину отсутствует. Экспорт продолжается в Польшу и Молдову только в те часы суток, когда у энергосистемы есть избыток мощности, сообщили в пресс-службе.

По оценкам НБУ, дефицита электроэнергии во ІІ квартале не ожидается, однако вероятным является его восстановление с ІІІ квартала 2023 года до І квартала 2024 года. Так, в летние месяцы ожидается проведение плановых ремонтов на большинстве блоков атомной генерации. Объемы гидрогенерации также уменьшатся с понижением уровня воды, что может ослабить маневренность энергосистемы. В то же время увеличится спрос, в частности из-за жаркой погоды.

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