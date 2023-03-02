В енергосистемі України немає дефіциту вже 19 днів поспіль, - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі України на ранок четверга, 2 березня, відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Ліміти споживання до областей не доводились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей не доводились. Мережевих обмежень у мережах "Укренерго", що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях наразі немає", - йдеться в повідомленні.

В компанії додають, що вчора ввечері внаслідок обстрілу росіян є пошкодження у мережах операторів системи розподілу у Полтавській та Сумській областях.

"Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи", - додають в "Укренерго".