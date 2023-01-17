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Енергосистема вистояла. Шмигаль розповів про наслідки останньої ракетної атаки РФ

Фото: Пошкодження енергосистеми України (facebook.com/sergey.j.kovalenko)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові під час ракетного обстрілу 14 січня атакували дев'ять блоків теплових електростанцій України. Проте енергосистема країни витримала цей удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на сході та 8 блоків теплових електростанцій на заході нашої країни", - йдеться у заяві.

Прем'єр-міністр пояснив, що було пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.

"Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною та керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що у суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по території України та пошкодили одну з теплових електростанцій.

Також повідомлялось, що російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

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