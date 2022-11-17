Енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари, - ДТЕК

Українська енергосистема, внаслідок масованих російських обстрілів, зазнала безпрецедентних руйнувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Київської електромережі.
"Друзі, через атаки енергосистема України пошкоджено зазнала безпрецедентних руйнувань. Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК Укренерго має збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення", - пише ДТЕК.
Що радить ДТЕК:
"Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми – енергетичний фронт! Тримаймося", - пише ДТЕК.
Фото: енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари (facebook.com/dtekkem)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Офісі президента повідомили, що відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів.
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