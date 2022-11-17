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Енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари, - ДТЕК

Фото: енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українська енергосистема, внаслідок масованих російських обстрілів, зазнала безпрецедентних руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Київської електромережі.

"Друзі, через атаки енергосистема України пошкоджено зазнала безпрецедентних руйнувань. Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК Укренерго має збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення", - пише ДТЕК.

Що радить ДТЕК:

  • мінімізувати кількість та тривалість використання електричної енергії;
  • витягнути усі прилади з розетки;
  • енергоємні прилади вмикати по черзі.

"Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми – енергетичний фронт! Тримаймося", - пише ДТЕК.

Фото: енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари (facebook.com/dtekkem)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Офісі президента повідомили, що відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів.

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