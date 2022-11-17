Енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари, - ДТЕК

"Друзі, через атаки енергосистема України пошкоджено зазнала безпрецедентних руйнувань. Щоб не допусти масштабних і складних аварій на мережах, НЕК Укренерго має збалансувати енергосистему. Для цього стабілізаційні та екстрені відключення", - пише ДТЕК.

Що радить ДТЕК:

мінімізувати кількість та тривалість використання електричної енергії;

витягнути усі прилади з розетки;

енергоємні прилади вмикати по черзі.

"Навіть такими простими діями ви підтримаєте українську енергетику. Всі ми – енергетичний фронт! Тримаймося", - пише ДТЕК.

Фото: енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань через російські удари (facebook.com/dtekkem)