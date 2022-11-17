Энергосистема Украины претерпела беспрецедентные разрушения из-за российских ударов, - ДТЭК

"Друзья, из-за атак энергосистема Украины повреждена и подверглась беспрецедентным разрушениям. Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК Укрэнерго должна сбалансировать энергосистему. Для этого стабилизационные и экстренные отключения", - пишет ДТЭК.

Что советует ДТЭК:

минимизировать количество и продолжительность использования электрической энергии;

вытащить все приборы из розетки;

энергоемкие приборы включать поочередно.

"Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику. Все мы - энергетический фронт! Держимся", - пишет ДТЭК.

Фото: энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения из-за российских ударов (facebook.com/dtekkem)