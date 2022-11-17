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Энергосистема Украины претерпела беспрецедентные разрушения из-за российских ударов, - ДТЭК

Фото: энергосистема Украины претерпела беспрецедентные разрушения из-за российских ударов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская энергосистема, вследствие массированных российских обстрелов, претерпела беспрецедентные разрушения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК Киевской электросети.

"Друзья, из-за атак энергосистема Украины повреждена и подверглась беспрецедентным разрушениям. Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК Укрэнерго должна сбалансировать энергосистему. Для этого стабилизационные и экстренные отключения", - пишет ДТЭК.

Что советует ДТЭК:

  • минимизировать количество и продолжительность использования электрической энергии;
  • вытащить все приборы из розетки;
  • энергоемкие приборы включать поочередно.

"Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику. Все мы - энергетический фронт! Держимся", - пишет ДТЭК.

Фото: энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения из-за российских ударов (facebook.com/dtekkem)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Офисе президента сообщили, что возобновление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель.

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