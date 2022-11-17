Энергосистема Украины претерпела беспрецедентные разрушения из-за российских ударов, - ДТЭК

Украинская энергосистема, вследствие массированных российских обстрелов, претерпела беспрецедентные разрушения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК Киевской электросети.
"Друзья, из-за атак энергосистема Украины повреждена и подверглась беспрецедентным разрушениям. Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК Укрэнерго должна сбалансировать энергосистему. Для этого стабилизационные и экстренные отключения", - пишет ДТЭК.
Что советует ДТЭК:
"Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику. Все мы - энергетический фронт! Держимся", - пишет ДТЭК.
Фото: энергосистема Украины испытала беспрецедентные разрушения из-за российских ударов (facebook.com/dtekkem)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Офисе президента сообщили, что возобновление некоторых объектов энергетики может занять до двух недель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.