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Енергосистема України проходить черговий тест на міцність, - Шмигаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олександр Білоус

У ці дні українська енергосистема проходить черговий тест на міцність. Після останньої масованої дронової атаки та під час стихійного лиха відсутні планові вимкнення споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль повідомив, що енергетики і комунальник під час негоди вони ремонтують мережі й за добу повернули світло в домівки майже 300 тисяч українських родин.

За даними Міністерства енергетики, генерація покриває потреби. Україна може залучати допомогу від ЄС, ситуація залишається контрольованою розповів прем’єр.

"І все ж ми готуємося до усіх сценаріїв розвитку подій. В плановому порядку розгортаємо пункти незламності. Зараз їх близько 12 тис., ще 1,5 тис. будуть відкриті в разі потреби. Триває відновлення енергетики. Наповнюється Фонд енергетичної підтримки України. Разом із анонсованими внесками він вже складає орієнтовно 300 млн євро", - повідомив Шмигаль.

Нова програма

Як повідомив Шмигаль, уряд 28 листопада затвердив концепцію програми модернізації державних і комунальних підприємств-виробників теплової енергії.

"Ідеться про капітальний ремонт, стовідсотковий облік, підвищення ефективності та надійності, створення умов для залучення інвестицій. Очікуємо, що до 2030 року буде відремонтовано 3 тис. км тепломережі, встановлено 35 тис. індивідуальних теплових пунктів, втрати теплоенергії знизяться до 11%", - сказав прем’єр-міністр.

Потужний циклон

Нагадаємо, в Україну 26-27 листопада прийшов потужний циклон з півдня , який приніс сильний вітер, дощ та сніг. Місцями утворився сніговий покрив заввишки 27 см.

Вранці 27 листопада в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів. Станом на ранок 28 листопада залишалися знеструмленими 559 населених пунктів у 10 областях. Складна ситуація сьогодні на Одещині, Миколаївщині та Донецькій областях.

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