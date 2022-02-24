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Энергосистема Украины работает без сбоев, все объекты под усиленной охраной

Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украинская энергосистема работает без сбоев после воздушных ударов по Украине со стороны России. Все объекты работают под усиленной охраной.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Украинская энергосистема отсоединена от энергосистем РФ и РБ. Частота в системе 50Гц. Все объекты сети работают, под усиленной охраной, оперативно-диспетчерский персонал на своих местах", - сообщили "Укрэнерго".

Напомним, Украинская энергосистема работает в автономном режиме с 23 февраля. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси".

Как сообщало ранним утром 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.

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УкрэнергоВторжение России в Украину