Енергосистема України працює без збоїв, усі об'єкти під посиленою охороною

Українська енергосистема працює без збоїв після повітряних ударів по Україні з боку Росії. Усі об'єкти працюють під посиленою охороною.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НЕК "Укренерго".

"Українська енергосистема від'єднана від енергосистем РФ та РБ. Частота в системі 50Гц. Всі об'єкти мережі працюють, під посиленою охороною, оперативно-диспетчерський персонал на своїх місцях", - повідомили "Укренерго".

Нагадаємо, Українська енергосистема працює в автономному режимі з 23 лютого. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі".

Як повідомляло рано вранці 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.