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Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, - Укрэнерго

Автор: Александр Белоус

По состоянию на вечер 25 февраля энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота поддерживается на уровне 50 ГЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно. Энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

"Из - за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище", - говорится в сообщении.

Также обесточены потребителей в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов)

По состоянию на 15: 00 мощность потребления в энергосистеме составляла 14,2 ГВт. При этом суммарная мощность ГЭС уменьшилась до 1,26 ГВт.

Все объекты крупной генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. В работе находятся 12 из 15 энергоблоков АЭС. В аварийном ремонте один корпус блока №4 Трипольской ТЭС, из-за отсутствия топлива не работают 4 энергоблока на ТЭС и 3 на ТЭЦ. В холодном резерве до 30 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, а также энергоблоки №5 и№6 Запорожской АЭС.

Магистральные электросети работают стабильно. В первой половине дня произошло отключение действием защит четырех ПЛ касу напряжения 330 КВ в восточном регионе. Также повреждено ПС 330 возле Тореза. Однако это не повлияло на стабильность работы сети и выдачи мощности генерации, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно.

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