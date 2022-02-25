ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, - Укрэнерго

Новина українською →
Украина, Пятница 25 февраля 2022 18:30
Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, - Укрэнерго Фото: энергосистема Украины работает в нормальном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на вечер 25 февраля энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота поддерживается на уровне 50 ГЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, энергоснабжение населения и военных обеспечивается стабильно. Энергоснабжение Киева обеспечивается в полном объеме.

"Из - за разрушения сетевой инфраструктуры сейчас прервано энергоснабжение в Гостомеле, Ирпене, Буче и Мостище", - говорится в сообщении.

Также обесточены потребителей в Черниговской области (25 населенных пунктов), Харьковской области (42 населенных пункта), Житомирской области (14 населенных пунктов)

По состоянию на 15: 00 мощность потребления в энергосистеме составляла 14,2 ГВт. При этом суммарная мощность ГЭС уменьшилась до 1,26 ГВт.

Все объекты крупной генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. В работе находятся 12 из 15 энергоблоков АЭС. В аварийном ремонте один корпус блока №4 Трипольской ТЭС, из-за отсутствия топлива не работают 4 энергоблока на ТЭС и 3 на ТЭЦ. В холодном резерве до 30 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, а также энергоблоки №5 и№6 Запорожской АЭС.

Магистральные электросети работают стабильно. В первой половине дня произошло отключение действием защит четырех ПЛ касу напряжения 330 КВ в восточном регионе. Также повреждено ПС 330 возле Тореза. Однако это не повлияло на стабильность работы сети и выдачи мощности генерации, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что сети мобильных операторов и интернет-провайдеров в Украине работают стабильно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Укрэнерго
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина