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Енергосистема України працює в нормальному режимі, - Укренерго

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 18:30
Енергосистема України працює в нормальному режимі, - Укренерго Фото: енергосистема України працює в нормальному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на вечір 25 лютого енергосистема України працює в нормальному режимі. Частота підтримується на рівні 50 ГЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, енергопостачання населення та військових забезпечується стабільно. Енергопостачання Києва забезпечується в повному обсязі.

"Через руйнування мережевої інфраструктури наразі перерване енергопостачання в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Мостищі", - йдеться в повідомленні.

Також знеструмлено споживачів в Чернігівській області (25 населених пунктів), Харківській області (42 населених пункти), Житомирській області (14 населених пунктів)

Станом на 15:00 потужність споживання в Енергосистемі складала 14,2 ГВт. При цьому сумарна потужність ГЕС зменшилася до 1,26 ГВт.

Всі об’єкти великої генерації, окрім Луганської ТЕС, працюють в штатному режимі. В роботі знаходяться 12 з 15 енергоблоків АЕС. В аварійному ремонті один корпус блока №4 Трипільської ТЕС, через відсутність палива не працюють 4 енергоблока на ТЕС і 3 на ТЕЦ. В холодному резерві до 30 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ, а також енергоблоки №5 та№6 Запорізької АЕС.

Магістральні електромережі працюють стабільно. В першій половині дня відбулося відключення дією захистів чотирьох ПЛ касу напруги 330 КВ у східному регіоні. Також пошкоджено ПС 330 біля Тореза. Однак це не вплинуло на стабільність роботи мережі та видачі потужності генерації, повідомили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що мережі мобільних операторів та інтернет-провайдерів в Україні працюють стабільно.

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