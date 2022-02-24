Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, - "Укрэнерго"

По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
По данным пресс-службы, ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, которая работает автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.
"Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", - говорится в сообщении.
НЭК "Укрэнерго" совместно с правоохранительными органами усилила их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры компании, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжения во всех регионах государства.
Напомним, украинская энергосистема работает в автономном режиме с 23 февраля. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси".
Напомним, рано утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На линии фронта на Донбассе идут бои.