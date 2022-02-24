Энергосистема Украины работает в нормальном режиме, - "Укрэнерго"

По данным пресс-службы, ОЭС Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, которая работает автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.

"Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", - говорится в сообщении.

НЭК "Укрэнерго" совместно с правоохранительными органами усилила их охрану и приняло дополнительные меры кибербезопасности для защиты ИТ-инфраструктуры компании, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, диспетчерские центры НЭК "Укрэнерго" и все остальные подразделения компании работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжения во всех регионах государства.