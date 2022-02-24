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Енергосистема України працює в нормальному режимі, - "Укренерго"

Автор: Олександр Білоус

Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об’єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, ОЕС України та "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

"Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", - йдеться в повідомленні.

НЕК "Укренерго" спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та всі інші підрозділи компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.

Нагадаємо, українська енергосистема працює в автономному режимі з 23 лютого. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі".

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На лінії фронту на Донбасі йдуть бої.

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