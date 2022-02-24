Енергосистема України працює в нормальному режимі, - "Укренерго"

За даними прес-служби, ОЕС України та "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.

"Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", - йдеться в повідомленні.

НЕК "Укренерго" спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та всі інші підрозділи компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.