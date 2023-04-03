Енергосистема працює із резервом потужності, попри пошкодження однієї з ТЕС, - Міненерго

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Станом на ранок через негоду знеструмлено близько 2 тис. абонентів у Київській області та 3,8 тис. - в Одеській області. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, додали в Міненерго.

За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 8 тисяч абонентів у Донецькій та Харківській областях.

"Учора в результаті ворожих обстрілів було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС. У зв'язку з цим Покровський район Донецької області без електропостачання.

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