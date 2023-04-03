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Энергосистема работает с резервом мощности, несмотря на повреждение одной из ТЭС, - Минэнерго

Фото: энергосистема работает без ограничений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник 3 апреля энергосистема Украины работает без ограничений потребителей с резервом мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

"Вчера в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за последние сутки возобновлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

По состоянию на утро из-за непогоды обесточено около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. - в Одесской области. Ремонтные бригады работают над возобновлением электроснабжения, добавили в Минэнерго.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, российские войска обстреляли Кураховскую ТЭС. В этой связи Покровский район Донецкой области без электроснабжения.

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