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Енергосистема повертається до нормальної роботи після превентивних відключень, - "Укренерго"

Фото: відключення світла на 18 лютого не плануються (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час ранкової ракетної атаки росіян у суботу, 18 лютого, диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня.

"Дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується", - зазначили в прес-службі.

За даними "Укренерго", після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні відсутній, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні, повідомили в прес-службі.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. "Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень", - повідомили в "Укренерго".

Водночас в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, зранку 18 лютого відбулася чергова ракетна атака з боку Росії на інфраструктуру України. Через це у багатьох областях застосували превентивні відключення електроенергії.

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Укренерговідключеня світла