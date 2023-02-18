Энергосистема возвращается к нормальной работе после превентивных отключений, - "Укрэнерго"

По данным пресс-службы, потребление гораздо ниже, чем в пятницу, что характерно для выходного дня.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствовал на протяжении всей рабочей недели и не прогнозируется", - отметили в пресс-службе.

По данным "Укрэнерго", после утренней атаки электростанции возвращаются к нормальной работе, их мощности достаточно для покрытия потребления в полном объеме. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня отсутствует, что является обычным явлением при достаточности собственной генерации и стабилизации электроснабжения в стране, сообщили в пресс-службе.

Лимиты потребления по областям распределялись из-за отсутствия дефицита в мощности в энергосистеме. "В то же время, в случае изменения ситуации и при росте потребления возможно применение отключений", - сообщили в "Укрэнерго".

В то же время в Одессе все еще действуют ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений.