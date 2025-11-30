Енергосектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів, - експерт

Хронічна боргова криза в українській енергетиці досягла критичного рівня і загрожує роботі всієї системи вже цієї весни.

Як пише РБК-Україна , про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, у секторі фактично вичерпані всі власні фінансові резерви.

"Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги", - наголосив Харченко.

Найбільші суми неплатежів, за його словами, зосереджені у ключових державних компаніях.

"Ключові пункти отримання цих боргів - це "Укренерго", якому боргують 1-1,5 млрд доларів, "Нафтогаз", якому боргують 2,5 млрд доларів. Там ще є інші компанії, яким теж дуже багато заборгували, але результат простий - грошей нема", - зазначив експерт.

Харченко підкреслив, що вихід із ситуації можливий лише за умови відновлення довіри з боку міжнародних партнерів та донорів, а в іншому разі наслідки можуть бути критичними вже найближчими місяцями.

"Або ну без квітня місяця в нас почнуться проблеми просто через фізичну відсутність необхідних обсягів обладнання і матеріалів для відновлення. Це об'єктивна ситуація", - попередив Харченко.

Експерт наголосив, що затягування з реформами та невирішені борги ставлять під ризик підготовку до наступного сезону та здатність системи відновлюватися після ударів.