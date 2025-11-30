ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Енергосектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів, - експерт

Україна, Неділя 30 листопада 2025 13:52
UA EN RU
Енергосектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів, - експерт Фото: експерт заявив, що енергосектор повністю виснажений боргами і потребує термінової підтримки донорів (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Хронічна боргова криза в українській енергетиці досягла критичного рівня і загрожує роботі всієї системи вже цієї весни.

Як пише РБК-Україна, про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, у секторі фактично вичерпані всі власні фінансові резерви.

"Всередині української енергетики грошей нема від слова зовсім. Є тільки борги", - наголосив Харченко.

Найбільші суми неплатежів, за його словами, зосереджені у ключових державних компаніях.

"Ключові пункти отримання цих боргів - це "Укренерго", якому боргують 1-1,5 млрд доларів, "Нафтогаз", якому боргують 2,5 млрд доларів. Там ще є інші компанії, яким теж дуже багато заборгували, але результат простий - грошей нема", - зазначив експерт.

Харченко підкреслив, що вихід із ситуації можливий лише за умови відновлення довіри з боку міжнародних партнерів та донорів, а в іншому разі наслідки можуть бути критичними вже найближчими місяцями.

"Або ну без квітня місяця в нас почнуться проблеми просто через фізичну відсутність необхідних обсягів обладнання і матеріалів для відновлення. Це об'єктивна ситуація", - попередив Харченко.

Експерт наголосив, що затягування з реформами та невирішені борги ставлять під ризик підготовку до наступного сезону та здатність системи відновлюватися після ударів.

Раніше виконавчий директор компанії "Енерго-плюс" Вадим Литвиненко наголосив, що приватний бізнес готовий активно долучатися до стабілізації української енергосистеми, але очікує від держави передбачуваних правил та гарантій оплати на ринку електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву