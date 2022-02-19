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Энергосектор, финансы и высокие технологии: ЕС согласовал санкции против России

Автор: Александр Белоус

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Евросоюза против России в случае вторжения в Украине затронут энергетический и финансовый секторы, а также доступ к высоким технологиям. Санкции согласованы с США, Великобританией и Канадой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам, в случае вторжения России будет ограничен доступ к финансовым рынкам, а для российской экономики будут введены экспортные ограничения.

"Мы уже согласовали жесткие санкции против России, которые будут включать ограничения в энергетическом секторе и по высоким технологиям", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, в ЕС есть множество высокотехнологических товаров, которые смогут быть легко заменены Россией.

Она заявила, что угрозы Москвы в адрес Украины могут изменить всю международную систему, предупредив Москву, что ее идеи из "темного прошлого" могут стоить России процветания в будущем.

"Мир с недоверием наблюдает, как мы сталкиваемся с самым большим наращиванием войск на европейской земле со времен самых мрачных дней холодной войны, потому что события этих дней могут изменить весь международный порядок", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Великобритания согласовала с партнерами по "Большой семерке" (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России. Они вступят в силу в случае вторжения в Украину.

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