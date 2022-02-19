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Енергосектор, фінанси та високі технології: ЄС погодив санкції проти Росії

Автор: Олександр Білоус

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що санкції Євросоюзу проти Росії у разі вторгнення в Україну торкнуться енергетичний і фінансовий сектори, а також доступ до високих технологій. Санкції узгоджені з США, Великою Британією і Канадою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За її словами, у разі вторгнення Росії буде обмежений доступ до фінансових ринків, а для російської економіки будуть введені експортні обмеження.

"Ми вже погодили жорсткі санкції проти Росії, які включатимуть обмеження в енергетичному секторі і за високими технологіями", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зазначила Урсула фон дер Ляйен, в ЄС є безліч високотехнологічних товарів, які зможуть бути легко замінені Росією.

Вона заявила, що погрози Москви на адресу України можуть змінити всю міжнародну систему, попередивши Москву, що її ідеї з "темного минулого" можуть коштувати Росії процвітання в майбутньому.

"Світ з недовірою спостерігає, як ми стикаємося з найбільшим нарощуванням військ на європейській землі з часів найпохмуріших днів холодної війни, тому що події цих днів можуть змінити весь міжнародний порядок", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Нагадаємо, Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Вони набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.

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