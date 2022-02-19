Енергосектор, фінанси та високі технології: ЄС погодив санкції проти Росії

За її словами, у разі вторгнення Росії буде обмежений доступ до фінансових ринків, а для російської економіки будуть введені експортні обмеження.

"Ми вже погодили жорсткі санкції проти Росії, які включатимуть обмеження в енергетичному секторі і за високими технологіями", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки.

Як зазначила Урсула фон дер Ляйен, в ЄС є безліч високотехнологічних товарів, які зможуть бути легко замінені Росією.

Вона заявила, що погрози Москви на адресу України можуть змінити всю міжнародну систему, попередивши Москву, що її ідеї з "темного минулого" можуть коштувати Росії процвітання в майбутньому.

"Світ з недовірою спостерігає, як ми стикаємося з найбільшим нарощуванням військ на європейській землі з часів найпохмуріших днів холодної війни, тому що події цих днів можуть змінити весь міжнародний порядок", - заявила Урсула фон дер Ляйен.