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Энергорынок в условиях войны против России нуждается в международной помощи, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (Виталий Ноач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинская энергосистема продолжает работать относительно стабильно, ремонтные бригады энергетиков оперативно восстанавливают электроснабжение пострадавших от вражеских обстрелов регионов. Однако украинский энергорынок крайне нуждается в международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в комментарии The New York Times.

"Несмотря на целенаправленные обстрелы электрических сетей и подстанций российскими оккупантами, энергосистема продолжает функционировать", - отметил Тимченко.

По его мнению, интеграция в единую энергосистему ЕС повысит надежность электроснабжения потребителям.

"В случае серьезного удара по энергосистеме, Украина теперь может подать заявку на аварийные поставки электроэнергии из европейской системы", - прокомментировал он.

Тимченко убежден: это поможет сохранять стабильную работу энергосистемы, а также гарантировать тепло и свет в домах украинцев в эти непростые времена.

"В сфере энергетики Украина - уже часть Европы", - резюмировал глава ДТЭК.

Напомним, 16 марта объединенная энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза-ENTSO-E.

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Российская ФедерацияЭлектроэнергияДТЭК