Энергорынок в условиях войны против России нуждается в международной помощи, - Тимченко

"Несмотря на целенаправленные обстрелы электрических сетей и подстанций российскими оккупантами, энергосистема продолжает функционировать", - отметил Тимченко.

По его мнению, интеграция в единую энергосистему ЕС повысит надежность электроснабжения потребителям.

"В случае серьезного удара по энергосистеме, Украина теперь может подать заявку на аварийные поставки электроэнергии из европейской системы", - прокомментировал он.

Тимченко убежден: это поможет сохранять стабильную работу энергосистемы, а также гарантировать тепло и свет в домах украинцев в эти непростые времена.

"В сфере энергетики Украина - уже часть Европы", - резюмировал глава ДТЭК.

Напомним, 16 марта объединенная энергосистема Украины присоединилась к единой энергосистеме Европейского Союза-ENTSO-E.