Енергоринок в умовах війни проти Росії потребує міжнародної допомоги, - Тімченко

"Попри цілеспрямовані обстріли електричних мереж і підстанцій російськими окупантами, енергосистема продовжує функціонувати", - зазначив Тімченко.

На його думку, інтеграція до єдиної енергосистеми ЄС підвищить надійність електропостачання споживачам.

"У разі серйозного удару по енергосистемі, Україна тепер може подати заявку на аварійне постачання електроенергії з європейської системи", - прокоментував він.

Тімченко переконаний: це допоможе Україні зберігати стабільну роботу енергосистеми, а також гарантувати тепло і світло в домівках українців в ці непрості часи.

"У сфері енергетики Україна - уже частина Європи", - резюмував глава ДТЕК.

Нагадаємо, 16 березня об'єднана енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу - ENTSO-E.