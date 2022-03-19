Енергоринок в умовах війни проти Росії потребує міжнародної допомоги, - Тімченко

Українська енергосистема продовжує працювати відносно стабільно, ремонтні бригади енергетиків оперативно відновлюють електропостачання постраждалих від ворожих обстрілів регіонів. Проте український енергоринок вкрай потребує міжнародної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в коментарі The New York Times.
"Попри цілеспрямовані обстріли електричних мереж і підстанцій російськими окупантами, енергосистема продовжує функціонувати", - зазначив Тімченко.
На його думку, інтеграція до єдиної енергосистеми ЄС підвищить надійність електропостачання споживачам.
"У разі серйозного удару по енергосистемі, Україна тепер може подати заявку на аварійне постачання електроенергії з європейської системи", - прокоментував він.
Тімченко переконаний: це допоможе Україні зберігати стабільну роботу енергосистеми, а також гарантувати тепло і світло в домівках українців в ці непрості часи.
"У сфері енергетики Україна - уже частина Європи", - резюмував глава ДТЕК.
Нагадаємо, 16 березня об'єднана енергосистема України приєдналася до єдиної енергосистеми Європейського Союзу - ENTSO-E.