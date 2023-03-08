Енергорежим і не тільки. Telegram випустив оновлення: що відомо

За допомогою нового оновлення, користувачі зможуть вимкнути анімації та легкі ефекти Telegram, щоб подовжити час роботи від акумулятора та покращити швидкодію на старих пристроях.

Режим економії енергії

"Красиві анімації та легкі ефекти Telegram оптимізовані для того, щоб будь-який телефон відчувався потужним, але тепер їх можна вимкнути, щоб подовжити час роботи від акумулятора та покращити швидкодію на старих пристроях", - йдеться в заяві.

Новий режим економії енергії можна налаштувати на автоматичне ввімкнення, коли заряд акумулятора досягає певного відсотка.

Гнучка швидкість відтворення

Тепер користувачі можуть отримати ще більше гнучкості, вибравши будь-яку швидкість відтворення відео, голосових чи відеоповідомлень у діапазоні від 0.2x до 2.5x.

Час прочитання в малих групах

Повідомлення в групах до 100 учасників тепер містять позначку з точним часом, коли їх прочитав кожний учасник.

Автоматична розсилка запрошувальних посилань

"Користувачі Telegram можуть контролювати, кому дозволено додавати їх до груп. Якщо ви запрошуєте когось, хто обмежує цей дозвіл, тепер можна швидко надіслати їм запрошувальне посилання у повідомленні", - пояснили в пресслужбі.

Крім того, за їх словами, запрошувальні посилання тепер показують попередній перегляд чатів, щоб ви могли побачити, куди вони ведуть, з першого погляду.

Динамічний порядок пакунків наліпок

На момент попереднього оновлення недавно використані пакунки наліпок переміщаються на початок списку для легкого доступу.

Проте якщо ви хочете, щоб пакунки залишалися там, де вони є, ви можете натиснути на іконку на панелі наліпок і вимкнути Динамічний порядок пакунків.

Перекладені описи для ботів

Розробники ботів тепер можуть повністю локалізувати своїх ботів, перекладаючи описи ботів і розділ «"Що вміє цей бот?" багатьма мовами.

Покращена підтримка папок на iOS

Користувачі iOS зможуть позначити всі чати в папці як прочитані одним дотиком. Коли ви пересилаєте повідомлення, папки можна використовувати, щоб швидко знайти потрібний чат.

Ці покращення також зʼявляться в нашому застосунку для Android в одному з наступних оновлень.

Нові анімовані емодзі

Для підписників Telegram Premium додадуть ще десять нових пакунків анімованих емодзі.

"Цього місяця розробники Telegram вирішили відпочити від реалізації нових можливостей і взяти перерву на два тижні… Під час відпочинку абсолютно магічним чином було усунено понад 400 відомих помилок у застосунках Telegram", - зазначили в компанії.