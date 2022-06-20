Telegram запустил обновление и представил платную премиум-подписку
Telegram выпустил очередное обновление и представил платную премиум-подписку, стоимость будет составлять около 8 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.
После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое.
Так, в случае ее приобретения у пользователей будут следующие возможности:
- Загрузка в приложение файлов объёмом до 4 ГБ
- Ускоренная загрузка
- Удвоение всех лимитов, среди которых: количество подписок на каналы, количество созданных папок и чатов, количество закрепленных чатов и сохраненных избранных стикеров.
- Распознавание голосовых сообщений текстом
- Уникальные стикеры с полноэкранными анимациями
- Эксклюзивные реакции на сообщения
- Расширенные возможности управления чатами
- Постоянно активные видеоаватары
- Значок Premium-подписчика
- Новые иконки приложения для главного экрана
- Отключение рекламы в пабликах.
В компании при этом заявили, что все существующие функции остаются бесплатными для всех.
"Более того, даже те, у кого нет Telegram Premium, смогут получить некоторые преимущества, доступные обладателям подписки. Например, все пользователи могут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками, а также присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщение, увеличивая счетчик рядом с ними", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 июня основатель и глава Telegram Павел Дуров объявил, что в приложении появится платная подписка Telegram Premium. Он объяснил, что введение подобных функций и возможностей только за деньги связано с техническими ограничениями.
Ранее сообщалось, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине.