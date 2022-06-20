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Telegram запустил обновление и представил платную премиум-подписку

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Понедельник 20 июня 2022 00:06
Telegram запустил обновление и представил платную премиум-подписку Фото: Telegram запустил обновление и представил платную подписку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Telegram выпустил очередное обновление и представил платную премиум-подписку, стоимость будет составлять около 8 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог компании.

После оформления подписки Telegram практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое.

Так, в случае ее приобретения у пользователей будут следующие возможности:

  • Загрузка в приложение файлов объёмом до 4 ГБ
  • Ускоренная загрузка
  • Удвоение всех лимитов, среди которых: количество подписок на каналы, количество созданных папок и чатов, количество закрепленных чатов и сохраненных избранных стикеров.
  • Распознавание голосовых сообщений текстом
  • Уникальные стикеры с полноэкранными анимациями
  • Эксклюзивные реакции на сообщения
  • Расширенные возможности управления чатами
  • Постоянно активные видеоаватары
  • Значок Premium-подписчика
  • Новые иконки приложения для главного экрана
  • Отключение рекламы в пабликах.

В компании при этом заявили, что все существующие функции остаются бесплатными для всех.

"Более того, даже те, у кого нет Telegram Premium, смогут получить некоторые преимущества, доступные обладателям подписки. Например, все пользователи могут скачивать очень большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками, а также присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщение, увеличивая счетчик рядом с ними", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июня основатель и глава Telegram Павел Дуров объявил, что в приложении появится платная подписка Telegram Premium. Он объяснил, что введение подобных функций и возможностей только за деньги связано с техническими ограничениями.

Ранее сообщалось, что Telegram усилит борьбу с фейками и увеличит скорость работы приложения в Украине.

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