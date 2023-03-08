Энергорежим и не только. Telegram выпустил обновление: что известно

С помощью нового обновления, пользователи смогут отключить анимации и легкие эффекты Telegram, чтобы продлить время работы от аккумулятора и улучшить быстродействие на старых устройствах.

Режим экономии энергии

"Красивые анимации и легкие эффекты Telegram оптимизированы для того, чтобы любой телефон чувствовался мощным, но теперь их можно выключить, чтобы продлить время работы от аккумулятора и улучшить быстродействие на старых устройствах", - говорится в заявлении.

Новый режим экономии энергии можно настроить на автоматическое включение, когда заряд аккумулятора достигает определенного процента.

Гибкая скорость воспроизведения

Теперь пользователи могут получить больше гибкости, выбрав любую скорость воспроизведения видео, голосовых или видеосообщений в диапазоне от 0.2x до 2.5x.

Время прочтения в малых группах

Сообщения в группах до 100 участников теперь содержат отметку с точным временем, когда их прочитал каждый участник.

Автоматическая рассылка пригласительных ссылок

"Пользователи Telegram могут контролировать, кому разрешено добавлять их в группы. Если вы приглашаете кого-то, кто ограничивает это разрешение, теперь можно быстро отправить им приглашающую ссылку в сообщении", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по их словам, пригласительные ссылки показывают предварительный просмотр чатов, чтобы вы могли увидеть, куда они ведут, с первого взгляда.

Динамический порядок упаковок наклейок

На момент предварительного обновления недавно использованные пакеты наклейок перемещаются в начало списка для легкого доступа.

Однако если вы хотите, чтобы пакеты оставались там, где они есть, вы можете нажать на иконку на панели наклейок и выключить Динамический порядок пакетов.

Переведенные описания для ботов

Разработчики ботов теперь могут полностью локализовать своих ботов, переводя описания ботов и раздел "Что умеет этот бот?" на многих языках.

Улучшенная поддержка папок на iOS

Пользователи iOS смогут пометить все чаты в папке как прочитанные одним касанием. При отправке сообщения можно использовать папки для быстрого поиска чата.

Эти улучшения также появятся в нашем приложении для Android в одном из следующих обновлений.

Новые анимированные эмодзы

Для подписчиков Telegram Premium добавят еще десять новых пакетов анимированных эмодзи.

"В этом месяце разработчики Telegram решили отдохнуть от реализации новых возможностей и взять перерыв на две недели… Во время отдыха совершенно магическим образом было устранено более 400 известных ошибок в приложениях Telegram", - отметили в компании.