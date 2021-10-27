Энергокризис в Европе: Берлин ждет скорого снижения цен на газ

Представляя правительственный прогноз экономического развития Германии, Альтмайер заявил, что цены на нефть сейчас вдвое выше, чем год назад: тогда они были на уровне 40 долларов за баррель, сейчас - 80 долларов. Но это - не исторический максимум, зафиксированный в ценах на газ. В первом квартале они составляли примерно 20 евро за мегаватт-час, а сейчас превысили 90 евро.

Однако вскоре период запредельно высоких цен на газ, по прогнозу Петера Альтмайера, закончится: "Я полагаю, есть хорошие шансы на то, что гонка цен в энергетическом секторе постепенно сойдет на нет". Альтмайер считает, что стремительное подорожание энергоносителей, вызванное завышенными ожиданиями участников рынка, приведет к наращиванию их добычи, росту предложения и соответственно снижению цен.

Это не зависит от того, будет ли введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". Альтмайер заявил, что "у "Газпрома" уже сегодня есть возможность поставлять очень много газа в Европу по газопроводу "Ямал", через украинский транзит и по "Северному потоку - 1", мощности которых не исчерпаны".

При этом и.о. министра подчеркнул, что сокращение поставок газа в Европу вызвано не нарушением Россией ее договорных обязательств, а тем фактом, что "многие торговцы газом проявляют нерешительность при заказах, выжидая снижения цен на него". Такую реакцию рынка в Минэкономики ФРГ считают совершенно нормальной и никакой угрозы энергетической безопасности страны не видят.

"Этой зимой снабжение газом будет обеспечено, учитывая, что хранилища газа уже прилично заполнены", - заявил Альтмайер. Ситуация сейчас, по его оценке, лучше, чем в 2015 году, когда "не только всем было уютно тепло, но еще и Украину обеспечили реверсными поставками".