Енергокриза в Європі: Берлін чекає швидкого зниження цін на газ

Представляючи урядовий прогноз економічного розвитку Німеччини, Альтмайер заявив, що ціни на нафту зараз вдвічі вище, ніж рік тому: тоді вони були на рівні 40 доларів за барель, зараз - 80 доларів. Але це - не історичний максимум, зафіксований у цінах на газ. У першому кварталі вони становили приблизно 20 євро за мегават-годину, а зараз перевищили 90 євро.

Однак незабаром період позамежно високих цін на газ, за прогнозом Петера Альтмайера, закінчиться: "я вважаю, є хороші шанси на те, що гонка цін в енергетичному секторі поступово зійде нанівець". Альтмаєр вважає, що стрімке подорожчання енергоносіїв, викликане завищеними очікуваннями учасників ринку, призведе до нарощування їх видобутку, зростання пропозиції і відповідно зниження цін.

Це не залежить від того, чи буде введений в експлуатацію газопровід "Північний потік - 2". Альтмайер заявив, що" у "Газпрому" вже сьогодні є можливість поставляти дуже багато газу в Європу по газопроводу "Ямал", через український транзит і по"Північному потоку - 1", потужності яких не вичерпані".

При цьому в. о. міністра підкреслив, що скорочення поставок газу в Європу викликане не порушенням Росією її договірних зобов'язань, а тим фактом, що "багато торговців газом виявляють нерішучість при замовленнях, вичікуючи зниження цін на нього". Таку реакцію ринку в Мінекономіки ФРН вважають абсолютно нормальною і ніякої загрози енергетичній безпеці країни не бачать.

"Цієї зими постачання газом буде забезпечено, враховуючи, що сховища газу вже пристойно заповнені", - заявив Альтмайер. Ситуація зараз, за його оцінкою, краща, ніж у 2015 році, коли "не тільки всім було затишно тепло, але ще й Україну забезпечили реверсними поставками".