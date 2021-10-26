В ЕС произошел раскол по вопросу реакции на энергетический кризис

В преддверии экстренной встречи министров во вторник, 26 октября, посвященной реакции Европейского Союза на скачок цен на энергоносители, между странами блока усилились разногласия. При этом некоторые страны добиваются пересмотра нормативной базы, а другие решительно выступают против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Европейские цены на газ достигли рекордного уровня осенью и остаются на высоком уровне, что побудило большинство стран ЕС принять экстренные меры, такие как ограничение цен и субсидии, чтобы сократить счета потребителей за электроэнергию.

Однако страны пытаются договориться о более долгосрочном плане смягчения колебаний цен на ископаемое топливо, которые, по мнению Испании, Франции, Чехии и Греции, требуют более серьезных изменений в работе энергетических рынков ЕС. Во вторник эти страны представят предложения, которые включают разделение европейских цен на электроэнергию и газ, совместные закупки газа между странами и, в случае нескольких стран, включая Польшу, отсрочку запланированной политики в области изменения климата.

"Наше сегодняшнее предложение состоит в том, чтобы опционные контракты на закупку газа могли быть заключены Европейским союзом централизованно... это может быть задействовано в ситуациях, когда безопасность поставок находится под угрозой", - сказала госсекретарь Испании по вопросам энергетики Сара Аагесен.

В знак разногласий, которые могут возникнуть на встрече, девять стран, включая Германию - крупнейшую экономику Европы - в понедельник заявили, что не поддержат реформы рынка электроэнергии в ЕС.

"Это не будет средством смягчить нынешний рост цен на энергоносители, связанный с рынками ископаемого топлива", - говорится в совместном заявлении девяти стран.

Европейская комиссия попросила регулирующие органы проанализировать структуру европейского рынка электроэнергии, но заявила, что нет никаких доказательств того, что другая рыночная структура оказалась бы лучше во время недавнего скачка цен. Руководитель энергетической политики ЕС Кадри Симсон заявила, что надеется получить четкое сообщение от министров о том, какие среднесрочные меры следует предпринять ЕС в ответ.

"Мы должны начать действовать прямо сейчас, несмотря на то, что результаты этих действий будут видны в ближайшие годы", - сказал Симсон.

Другие предложения - например, создание совместных запасов газа - также встретили сопротивление со стороны некоторых стран.

"Я думаю, что испанское правительство слишком много обещает, говоря, что совместные закупки газа решат кризис", - сказал министр энергетики Люксембурга Клод Турмес.

Менее чем за неделю до международного саммита по изменению климата COP26 скачок цен на энергоносители также усилил напряженность между странами по поводу экологической политики ЕС, поскольку они готовятся к переговорам по новым предложениям, включая более высокие налоговые ставки на загрязняющее топливо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такие планы "утопической фантазией", что противоречит позиции других стран ЕС, которые заявляют, что скачок цен должен спровоцировать более быстрый переход на возобновляемые источники энергии местного производства с низким уровнем выбросов, чтобы снизить воздействие цен импортируемых ископаемых.