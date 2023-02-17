Енергокриза відступає: ціни на газ у Європі впали до мінімуму за 1,5 роки

Ціна на хабі TTF у Нідерландах впала на 6,2% до 48,78 євро за мегават-годину, найнижчого внутрішньоденного рівня з 31 серпня 2021 року. Цього року контракт втратив близько 35%, але все ще приблизно вдвічі перевищує звичайний рівень цієї пори року.

Ціни впали більш ніж на 80% порівняно зі серпневим піком, коли скорочення поставок газу з території Росії завдало Європі збитків приблизно в 1 трильйон доларів, завдавши удару по економіці регіону і піднявши інфляцію до найвищого рівня за останні десятиліття.

Тепер на континенті спостерігається різкий поворот, оскільки відносно м'яка погода, зусилля зі скорочення енергоспоживання та значний приплив зрідженого газу зі США та Катару знижують гостроту ситуації.

Проте аналітики сумніваються, що зниження цін продовжуватиметься. З наближенням кінця зими та зниженням попиту на опалення нижчі ціни можуть зробити газ більш економічним для виробництва електроенергії в Європі, ніж такі альтернативи, як вугілля.

"Ціни на газ впали до діапазону перемикання палива, що говорить про те, що тепер вигідніше використовувати газові електростанції з найвищою ефективністю порівняно з вугільними електростанціями із найнижчою ефективністю", - сказав Стефан Ульріх, аналітик BloombergNEF.

Попит також зростає в інших країнах від Індії до Китаю. Ціни також можуть зрости, якщо до кінця зими триватиме холодна погода або виникнуть перебої з постачанням.