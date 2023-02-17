Энергокризис отступает: цены на газ в Европе упали до минимума за 1,5 года

Цена на хабе TTF в Нидерландах упала на 6,2% до 48,78 евро за мегаватт-час, самого низкого внутридневного уровня с 31 августа 2021 года. В этом году контракт потерял около 35%, но все еще примерно вдвое превышает обычный уровень для этого времени года.

Цены упали более чем на 80% по сравнению с августовским пиком, когда сокращение поставок газа с территории России нанесло Европе ущерб примерно в 1 триллион долларов, нанеся удар по экономике региона и подняв инфляцию до самого высокого уровня за последние десятилетия.

Теперь на континенте наблюдается резкий поворот, поскольку относительно мягкая погода, усилия по сокращению энергопотребления и значительный приток сжиженного природного газа из США и Катара снижают остроту ситуации.

Однако аналитики сомневаются, что снижение цен будет продолжаться. С приближением конца зимы и снижением спроса на отопление более низкие цены могут сделать газ более экономичным для производства электроэнергии в Европе, чем такие альтернативы, как уголь.

"Цены на газ упали до диапазона переключения топлива, что говорит о том, что теперь более выгодно использовать газовые электростанции с самой высокой эффективностью по сравнению с угольными электростанциями с самой низкой эффективностью", - сказал Стефан Ульрих, аналитик BloombergNEF.

Спрос также растет в других странах от Индии до Китая. Цены также могут вырасти, если до конца зимы продлится холодная погода или возникнут перебои с поставками.