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Энергоэффективные проекты в промышленности приблизят Украину к энергонезависимости, - Yasno

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Киев, Суббота 19 февраля 2022 13:42
Энергоэффективные проекты в промышленности приблизят Украину к энергонезависимости, - Yasno Фото: Татьяна Грязнова, директор по финансам Yasno (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Энергомодернизация крупных предприятий-кратчайший путь к повышению энергонезависимости Украины, ведь промышленность является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов.

Об этом заявила директор по финансам Yasno Татьяна Грязнова на Renpower Ukraine 2022.

Благодаря модернизации оборудования можно достичь экономии от 25 до 90% энергоресурсов, но такие проекты требуют значительных финансовых вложений. Реализовать их за собственные средства может ЭСКО-компания на условиях энергосервиса, отметила Грязнова.

По ее словам, на условиях энергосервиса YASNO уже выполнил более 100 проектов. Благодаря их реализации клиенты ежегодно экономят около 200 млн кВт·ч электроэнергии, 4,1 млн м3 газа, 556 млн грн на оплате за энергоресурсы. Экологический эффект от реализации - уменьшение выбросов СО2 на 179 тыс. тонн ежегодно.

Чтобы дать возможность еще большему количеству предприятий воспользоваться преимуществами энергосервиса, "Укргазбанк" разработал первый кредитный инструмент для финансирования проектов YASNO в промышленности. Срок действия соглашения 3 года, сумма кредитного лимита составила 300 млн грн.

"Актуальные изменения в законодательстве ЕС и движение Украины к энергонезависимости требуют ускориться и масштабировать реализацию энергоэффективных проектов в промышленности. Упрощение регулирования банковской деятельности о наличии твердого залога, ряда гарантий и требований к организации подрядных договоров и условий хранения и эксплуатации оборудования позволит банкам расширить возможности доступа ЭСКО-компаний для долговременного финансирования, что так необходимо для реализации таких проектов в промышленности", - отметила Татьяна Грязнова.

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