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Енергоефективні проекти в промисловості наблизять Україну до енергонезалежності, - Yasno

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Київ, Субота 19 лютого 2022 13:42
Енергоефективні проекти в промисловості наблизять Україну до енергонезалежності, - Yasno Фото: Тетяна Грязнова, директор з фінансів Yasno (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Енергомодернізація великих підприємств - найкоротший шлях до підвищення енергонезалежності України, адже промисловість є одним із найбільших споживачів енергоресурсів.

Про це заявила директор з фінансів Yasno Тетяна Грязнова на Renpower Ukraine 2022.

Завдяки модернізації обладнання можна досягти економії від 25 до 90% енергоресурсів, але такі проєкти потребують значних фінансових вкладень. Реалізувати їх за власні кошти може ЕСКО-компанія на умовах енергосервісу, зазначила Грязнова.

За її словамИ, на умовах енергосервісу YASNO вже виконав понад 100 проєктів. Завдяки їх реалізації клієнти щорічно економлять близько 200 млн кВт·год електроенергії, 4,1 млн м3 газу, 556 млн грн на оплаті за енергоресурси. Екологічний ефект від реалізації - зменшення викидів СО2 на 179 тис. тон щорічно.

Щоб надати можливість ще більшій кількості підприємств скористатись перевагами енергосервісу, "Укргазбанк" розробив перший кредитний інструмент для фінансування проєктів YASNO у промисловості. Термін дії угоди 3 роки, сума кредитного ліміту склала 300 млн грн.

"Актуальні зміни в законодавстві ЄС та рух України до енергонезалежності вимагають прискоритись і масштабувати реалізацію енергоефективних проєктів у промисловості. Cпрощення регулювання банківської діяльності щодо наявності твердої застави, низки гарантій та вимог до організації підрядних договорів та умов зберігання та експлуатації обладнання дозволить банкам розширити можливості доступу ЕСКО-компаній до довготривалого фінансування, що так необхідне для реалізації таких проєктів у промисловості", - зазначила Тетяна Грязнова.

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