Енергоефективність побутової техніки: як обирати прилади після підвищенням тарифів

При виборі побутової техніки потрібно звертати увагу на такий показник, як клас її енергоефективності, що впливає на обсяги енергоспоживання та, як наслідок, суми у платіжках споживачів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба мережі "Фокстрот".

Маркування техніки

Як зазначили в прес-службі, визначення класу енергоефективності відбувається відповідно до стандартизованої класифікації і позначається літерами від "D" до "А". Чим менше техніка споживає електроенергії, тим вище їй присвоюється клас. Вимірюється у кВт⋅год на одиницю часу. Додатковим маркером є кольорова градація - від зеленого до червоного. Інформаційні етикетки з позначенням класу енергоефективності розміщені на самому товарі, щоб можна було швидко зорієнтуватися.

На багатьох більш сучасних моделях побутової техніки клас "А" є розширеним: від "А" до "А+", "А++", "А+++". Кожен рівень з "А" на "А+" - це умовна економія при користуванні приладом від 10% до 20%. Тобто умовний пристрій з позначкою "В" споживає майже в два рази більше електроенергії ніж "А+++".

Приміром, холодильник стандарту "А++" на 20% енергоефективніший, ніж "А+". Холодильник з "А+++" - вже на 35%, додали в прес-службі компанії.

Найбільші споживачі електроенергії

Найбільш потужні за споживанням електроенергії прилади з числа щоденного вжитку, що мають нагрівальні елементи і/або гріють воду: бойлери, чайники, праски, пральні/посудомийні машини, духові шафи, електроплити, обігрівачі/кондиціонери.

"Виділити серед них ТОП-5 важко, оскільки це безпосередньо залежить від того, наскільки часто споживачі користуються тим чи іншим пристроєм", - зазначили у "Фокстроті".

Нові тарифи на електроенергію

Нагадаємо, Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

За даними Міненерго, суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів.