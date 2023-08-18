UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Енергодарі пролунав вибух у будівлі, де росіяни облаштували катівню

Фото: в Енергодарі пролунав вибух (en gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав в окупованому Енергодарі Запорізької області. За попередніми даними, інцидент стався у будівлі, де росіяни облаштували катівню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Вибух пролунав у будинку на вулиці Будівельників 17. За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста там находилось відділення поліції. Тепер приміщення захопили російські спецслужби.

"Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто "живе" по вулиці Будівельників 17", - додав мер.

За попередніми даними, у будівлі, де пролунав вибух, знаходиться також катівня. Там тримають цивільних полонених.

 

Фото: в Енергодарі пролунав вибух (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуація в Енергодарі

Нагадаємо, що Енергодар був окупований росіянами у перші дні повномасштабної війни. Це місто є супутником найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зараз Запорізька АЕС також знаходиться під контролем російських загарбників. Окупанти розмістили на території станції військову техніку, а також тероризують персонал, змушуючи брати російські паспорти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиЭнергодарЗапорожская областьВибух