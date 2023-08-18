В Энергодаре прогремел взрыв в здании, где россияне обустроили пыточную

Взрыв прогремел в доме по улице Строителей 17. По словам Федорова, до полномасштабного вторжения РФ и оккупации города там находилось отделение полиции. Теперь помещение захватили российские спецслужбы.

"Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто "живет" по улице Строителей 17", - добавил мэр.

По предварительным данным, в здании, где раздался взрыв, находится также пыточная. Там держат гражданских пленников.

Фото: в Энергодаре раздался взрыв (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Энергодаре

Напомним, что Энергодар был оккупирован россиянами в первые дни полномасштабной войны. Этот город является спутником крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Сейчас Запорожская АЭС находится под контролем российских захватчиков. Оккупанты разместили на территории станции военную технику, а также терроризируют персонал, заставляя брать российские паспорта.

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