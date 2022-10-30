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В Енергодарі після обстрілів частково зникло світло

Фото: в Енергодарі після обстрілів частково зникло світло (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Сергій Пишкін

Ранок в Енергодарі розпочався з ворожих обстрілів. В частині міста зникло світло.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Енергодару Дмитра Орлова.

"Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз, внаслідок обстрілу рашистами промислової зони, більша частина міста залишилася без світла", - пише Орлов.

За словами міського голови, попередньо відомо, що росіяни влучили по одній з підстанцій.

"Чекаємо на оновлення інформації щодо масштабів пошкодження та відновлення електропостачання", - додав Орлов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни запровадили "сухий закон" для своїх військових в Енергодарі.

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