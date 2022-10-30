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В Энергодаре после обстрелов частично исчез свет

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Воскресенье 30 октября 2022 09:23
В Энергодаре после обстрелов частично исчез свет Фото: в Энергодаре после обстрелов частично исчез свет (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Сергей Пышкин

Утро в Энергодаре началось с вражеских обстрелов. В части города исчез свет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города осталась без света", - пишет Орлов.

По словам городского головы, предварительно известно, что россияне попали по одной из подстанций.

"Ожидаем обновления информации о масштабах повреждения и восстановлении электроснабжения", - добавил Орлов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ввели "сухой закон" для своих военных в Энергодаре.

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