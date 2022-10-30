В Энергодаре после обстрелов частично исчез свет
Утро в Энергодаре началось с вражеских обстрелов. В части города исчез свет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.
"Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас, в результате обстрела рашистами промышленной зоны, большая часть города осталась без света", - пишет Орлов.
По словам городского головы, предварительно известно, что россияне попали по одной из подстанций.
"Ожидаем обновления информации о масштабах повреждения и восстановлении электроснабжения", - добавил Орлов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне ввели "сухой закон" для своих военных в Энергодаре.
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