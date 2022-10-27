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В Енергодарі окупанти запровадили "сухий закон" для російських військових

Фото: в Енергодарі окупанти запровадили "сухий закон" для російських військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Окупаційна "влада" Запорізької області заборонила продаж міцного алкоголю російським військовим з 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на INFORM.ZP.UA.

Повідомляється, що для мешканців Енергодару реалізація алкоголю дозволена з 10:00 до 19:00. Російським військовим взагалі не дозволяється купувати міцний алкоголь у магазинах міста.

За недотримання розпорядження торгові заклади можуть бути оштрафовані на 10-30 тис. рублів.

За словами представника російської псевдо-влади Олександра Волги, ця міра прийнята відповідно до рішення адміністрації та військової комендатури на підставі федерального конституційного закону "Про військове становище".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Енергодарі батькам, які відправили свої дітей на "відпочинок" до Росії, повідомляють, що вони затримуються на невизначених термін та будуть ходити у російські школи.

Також повідомлялося, що 7 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково без світла і води.

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ЗапоріжжяокупантиЭнергодар